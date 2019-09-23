Зеленский подписал закон об импичменте президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об импичменте главы государства. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, инициированный Зеленским законопроект был одобрен Верховной радой страны 10 сентября.

Согласно документу, при положительном голосовании большинства членов парламента начинается процедура отстранения с должности лидера государства. Образуется специальная временная следственная комиссия, в которую входят депутаты, специальный прокурор и следователи, они в дальнейшем решают судьбу президента.

К процедуре можно приступить в случае выявления государственной измены или другого преступления со стороны главы государства.

Заключительный вердикт дают Конституционный суд и Верховный суд Украины.