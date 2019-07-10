Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается «зеленый коридор» для туристов. Об этом в среду заявил глава государства.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. <…> Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — отметил Зеленский, добавив, что «запретов не будет».(ТАСС)