Зеленский подписал указ о превращении Чернобыля в открытую зону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым снимается ряд предыдущих запретов в части посещения зоны отчуждения, в том числе создается «зеленый коридор» для туристов. Об этом в среду заявил глава государства.

«Мы должны показать Чернобыль миру: ученым, экологам, историкам, туристам. <…> Сегодня я подписал указ, который станет началом преобразования зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины. Прежде всего мы создадим «зеленый коридор» для туристов и уберем предпосылки для коррупции», — отметил Зеленский, добавив, что «запретов не будет».(ТАСС)

| 2019-07-10T16:25:57+00:00 10 июля 2019, 20:56|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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