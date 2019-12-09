Зеленский подписал последний закон для выделения газотранспортной системы из «Нафтогаза»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, необходимый для завершения процесса выделения газотранспортной системы (ГТС) страны из состава компании «Нафтогаз Украины» в соответствии с обязательствами Киева перед ЕС. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на сайте главы государства.

Это последний из законов, которые Украина должна была принять для завершения процесса создания независимого оператора ГТС. Данный документ был принят украинским парламентом 3 декабря. Он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс, касающихся условий, обеспечивающих отделение деятельности по транспортировке природного газа (анбандлинг). Закон освобождает от уплаты НДС операции по передаче новому оператору ГТС имущества, необходимого для транспортировки природного газа. На данный момент это имущество находится в государственной собственности в составе магистральных газопроводов и других объектов, используемых для транспортировки газа и деятельности оператора ГТС.

«Целью документа является создание условий для обеспечения выполнения обязательств Украины относительно отделения деятельности по транспортировке природного газа и обеспечения деятельности оператора газотранспортной системы по протоколу о присоединении Украины к договору о создании Энергетического сообщества, и с учетом соответствующих положений Соглашения об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны», — говорится в сообщении.(ТАСС)