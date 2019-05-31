Зеленский по приглашению Макрона в ближайшее время посетит Францию

Президент Украины Владимир Зеленский по приглашению своего французского коллеги Эмманюэля Макрона в ближайшее время совершит рабочий визит во Францию. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского лидера после его встречи с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Украинский лидер в ходе переговоров с главой французского МИД поблагодарил Париж за последовательную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины. «Владимир Зеленский также заявил, что солидарность Франции с Украиной в качестве партнера в нормандском формате и в различных международных группах и организациях крайне необходима для сохранения безопасности и отстаивания норм и принципов международного права на континенте», — отмечается в сообщении.

Также собеседники затронули вопросы двустороннего политического диалога и укрепления сотрудничества между Украиной и Францией, в частности в торгово-экономической сфере.(ТАСС)