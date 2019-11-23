Зеленский планирует обсудить на саммите в Париже «серьезное перемирие» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить на предстоящем саммите «нормандской четверки» в Париже отвод войск вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе.

По словам украинского лидера, добиться этого сложно, несмотря на локальные успехи в трех районах. Поэтому Зеленский собирается поднять непростой вопрос на переговорах.

«Нам надо добиться серьезного перемирия, серьезного прекращения огня с понятными сроками и обязательствами», — цитирует Зеленского ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин во время своего выступления на форуме «Россия зовет!» отметил, что президент Украины уже предпринял шаги по исправлению ситуации в стране. По словам российского лидера, Зеленский хочет изменить ситуацию на Украине к лучшему.