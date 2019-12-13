Зеленский отрицает, что давал интервью телеканалу «Россия»

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг сообщение государственного телеканала «Россия 1», анонсировавшего показ 15 декабря «первого полноценного интервью» с ним. Зеленский утверждает, что не беседовал настолько обстоятельно с российскими СМИ.

«Я не давал интервью телеканалу «Россия», — заявил он в эфире украинского телеканала «1+1». — У нас был пресс-подход на улице возле гостиницы, в Париже, после «нормандской встречи», ночью. Была журналистка, девушка, она спросила меня о чем-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Вот такое интервью». По словам Владимира Зеленского, там было много журналистов из разных стран.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель тоже заявила, что не организовывала ни одного интервью для российских СМИ, и ей ничего не известно об анонсированном каналом «Россия 1» телевизионном продукте.

Телеканал пообещал показать интервью в программе «Москва. Кремль. Путин» и сообщил, что с Владимиром Зеленским беседовал корреспондент Павел Зарубин.