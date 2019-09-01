Зеленский отреагировал на отдых главы офиса на курорте в День независимости

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал поездку главы своего офиса Андрея Богдана в Сен-Тропе во время празднования Дня независимости страны 24 августа. Его слова передает РБК — Украина.

«Я думаю, что он был не прав. Я ему позвонил и сказал, что он не прав в этой ситуации. Он как один из реальных и мощных людей во власти, он не имел права в День Независимости страны в Сен-Тропе гулять», — заявил украинский президент.

Зеленский признался, что не знал, куда поедет отдыхать Богдан. Он также подчеркнул, что глава офиса улетел в Сен-Тропе не во время самого праздника, а за несколько дней до него.

Ранее сообщалось, что в Сен-Тропе Богдан прилетел на свадьбу юриста Андрея Довбенко с Анной Огренчук. СМИ неофициально называли Довбенко «смотрящим» за Минюстом Украины при бывшем президенте Петре Порошенко.

Сам Богдан позже оправдался за свою поездку, заявив, что в свободное время может ехать куда захочет. «Главное — не воровать», — подчеркнул он (lenta.ru).