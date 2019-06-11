Зеленский отменил указы Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко о назначении двух членов Высшего совета правосудия и постановил провести новый конкурс на эти должности. Об этом сказано в трех указах Зеленского, опубликованных на сайте главы государства, сообщает ТАСС.

Высший совет правосудия учрежден в 2016 года в рамках судебной реформы на Украине. ВСП наделен полномочиями по избранию, увольнению и переводу судей. В его составе 21 человек, из которых десять избираются съездом судей Украины из числа судей или судей в отставке, по два назначают президент, Рада, съезд адвокатов Украины, всеукраинская конференция прокуроров, съезд представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений. Кроме того, председатель Верховного суда входит в состав ВСП по должности. Назначение на должность судьи осуществляется президентом Украины по представлению ВСП.