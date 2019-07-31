Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете, передает в среду агентство «Украинские новости«.
Ранее агентство передавало, что один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов анонсировал продажу бюстов президента. Сам Зеленский в ходе инаугурации пожелал, чтобы в кабинетах чиновников не было его портретов, потому что «президент не икона, президент – это не портрет».
Как говорится в сообщении, презентовать Зеленскому его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя попыталась съемочная группа телеканала «1+1» во время визита президента в Черкассы.
«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — цитирует Зеленского агентство.
При этом глава украинского государства «призвал больше такого не делать».