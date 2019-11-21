Зеленский отказался от помощи Беларуси по охране границы

Украинский лидер Владимир Зеленский не принял предложение белорусского президента Александра Лукашенко, который хотел помочь в защите и охране границ Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он рассказал, что Лукашенко предлагал ему увеличение контингента на границе. Зеленский отметил, что ему и стране не нужна помощь от Беларуси и других стран для восстановления контроля над границей с Россией в Донбассе.

«Я его поблагодарил, но я думаю, что… у нас хватит своих пограничников», — ответил Зеленский.