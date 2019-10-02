Зеленский отказался говорить о «формуле Штайнмайера» с трибуны Рады

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главами фракций убеждал, что после согласования «формулы Штайнмайера» капитуляции Украины не будет, при этом отказался говорить о ней с трибуны Верховной рады, сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники во фракциях.

В среду представитель кабмина в парламенте Ирина Верещук сообщила, что Зеленский встретился с главами фракций Рады и проинформировал их о «формуле Штайнмайера».

По данным источников, Зеленский на встрече с главами фракций был очень нервный, но убеждал, «что все будет хорошо, он все разрулит и парламент может расслабиться».