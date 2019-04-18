Зеленский отказался амнистировать воюющих в ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. Как передает Газета.Ru, об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Зеленского, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне.

Он заключил, что «самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.

| 2019-04-18T12:06:17+00:00 18 апреля 2019, 13:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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