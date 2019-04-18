Зеленский отказался амнистировать воюющих в ДНР и ЛНР

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае победы не намерен амнистировать жителей самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР, принимавших участие в боевых действиях. Как передает Газета.Ru, об этом он рассказал в интервью украинским СМИ.

По словам Зеленского, на юго-востоке страны происходит «криминальная история», на решение которой потребуется большое количество времени. Он добавил, что улучшить отношения между ДНР и ЛНР и Украиной поможет «информационная война», которая покажет жителям региона, что они «нужны» украинской стороне.

Он заключил, что «самым страшным» является тот факт, что Украина перестала «говорить» с жителями ДНР и ЛНР.