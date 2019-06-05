Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал последний случай обострения в Донбассе. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а после обратился к России, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной.

«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске», — отметил Зеленский.

| 2019-06-05T14:56:16+00:00 5 июня 2019, 15:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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