Зеленский обвинил Россию в обострении ситуации в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал последний случай обострения в Донбассе. Как передает Газета.Ru, об этом он написал в фейсбуке.

По его словам, трое военнослужащих погибли и еще трое были ранены в результате обстрела позиций украинских силовиков на линии разграничения.

Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а после обратился к России, отметив, что произошедшее не способствует возобновлению переговорного процесса с российской стороной.

«Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске», — отметил Зеленский.