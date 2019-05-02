Зеленский ничего общего, кроме границы, между Украиной и Россией не нашел

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о возможности поиска компромисса в отношениях с РФ при условии «возвращения» Киеву контроля над границей.

«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день». Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть», — написал Зеленский в четверг на своей странице в Facebook.

«Только тогда, — подчеркнул он, — мы сможем продолжить поиски «общего».

| 2019-05-02T17:03:10+00:00 2 мая 2019, 21:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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