Зеленский ничего общего, кроме границы, между Украиной и Россией не нашел

Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский заявил о возможности поиска компромисса в отношениях с РФ при условии «возвращения» Киеву контроля над границей.

«После любого «до свидания» непременно наступает «добрый день». Долго думал о «много общего» между Украиной и Россией. Реальность такова, что после аннексии Крыма и агрессии в Донбассе, из «общего» у нас осталось лишь одно — это государственная граница. 2295 километров и 400 метров «общего». И контроль за каждым миллиметром с украинской стороны Россия должна вернуть», — написал Зеленский в четверг на своей странице в Facebook.

«Только тогда, — подчеркнул он, — мы сможем продолжить поиски «общего».