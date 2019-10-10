Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что публикация его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным не приведет к положительному результату, он не будет их обнародовать.

«К чему приведет моя публикация разговоров с Путиным? Приведет ли она к продолжению наших встреч? Нет. Я думаю, они закончатся. Есть желание получить такой результат? И не получить больше возможности вернуть наших пленных, которых очень много на территории ДНР и ЛНР, России и Крыму… Я не буду ничего опубликовывать, потому что я знаю, что это навредит продолжению процесса возвращения людей и прекращения войны», — заявил Зеленский в четверг в ходе пресс-конференции. (РИА Новости)

| 2019-10-10T16:36:04+00:00 10 октября 2019, 20:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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