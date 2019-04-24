Зеленский – не Ататюрк

Россия «поздравила» нового президента Украины, поставив полное ограничение на поставки нефти в эту страну. В условиях, когда у Украины по соседству нет второй другой страны, которая может поставить нефть, роль Азербайджана для этой страны возрастает. Особенно, если учесть тот факт, что Азербайджан за последние 5 лет значительно увеличил поставки нефти в эту страну.

О том, как будут развиваться отношения между Баку и Украиной в новых условиях при новом президенте рассказал в интервью # украинский политолог Алексей Блюминов.

— Как вы оцениваете приход к власти Зеленского?

— Приход к власти Владимира Зеленского я оцениваю в целом сдержанно-позитивно. При этом никаких особых ожиданий, тем более завышенных, у меня от его президентства нет. При нем наверняка изменится атмосфера в обществе, реализуется массовый запрос на наказание наиболее одиозных деятелей прошлого режима. Та часть общества, которую при Порошенко лишили голоса и представленности в СМИ, получит возможность быть услышанной и представительство в парламенте на ближайших выборах.

Станет более адекватной гуманитарная политика, прекратят ущемлять УПЦ МП, уволят таких одиозных чиновников как «министр памяти» Владимир Вятрович или министр инфраструктуры Владимир Омелян, утихнет волна поддерживавшегося Петром Порошенко религиозного мракобесия, вырастет роль парламента. Станут более прагматичными и адекватными отношения с РФ. Прекратятся эти постыдные истерики, когда министры Порошенко крутили кукиши Путину перед журналистами в Киеве и грозились въехать в Москву на танках. Перечислять можно много. Но штука в том, что практически все перечисленное произойдет не благодаря каким- то действиям самого Зеленского, не по его указам, а скорее стихийно.

Благодаря тому, что силы или лоббисты, заинтересованные в изменениях, получат возможность добиваться реализации своих интересов, не преодолевая искусственные рогатки, выстроенные администрацией президента. Просто потому, что целый ряд вопросов, как например, продавливание единственно правильной Церкви, навязывание всем одной идеологии, насильная украинизация перестанут быть приоритетами для нового президента. А значит, общество получит возможность решать все эти вопросы путем саморегуляции, а не навязывания сверху.

Скажем, не хотят священники переходить в созданную Порошенко Церковь, их не будут туда загонять насильно. Вообще я согласен с теми, кто говорит, что нет большого смысла чего-то ждать от Зеленского. Он не Ататюрк, да и голосовали за него не поэтому. Зло должно было быть наказано, и оно наказано – это и есть итог выборов. Зеленский лишь цена, которую страна за это заплатила. Если он при этом станет еще и хорошим президентом – отлично. Не станет – ничего страшного. Альтернативой у нас была «Украина Порошенко» — совершенно невелика потеря.

— Как будут развиваться отношения между Баку и Киевом при новом президенте?

— Об отношениях между Баку и Киевом при Зеленском сейчас говорить преждевременно, поскольку он на этапе предвыборной кампании вряд об этом задумывался. Все-таки Азербайджан — не самый главный внешнеполитический приоритет Украины.

Тут все зависит от его команды советников. Какие люди, и с какими взглядами будут курировать это направление. Вот когда мы это узнаем, можно будет вернуться к данной теме. Но вряд ли стоит ожидать какого-то серьезного ухудшения, для него нет причин. Да и армянское лобби традиционно больше работает с Юлией Тимошенко.

— Россия ввела санкции против Украины в продаже нефти. Можно ли сказать, что Азербайджан станет главным поставщиком нефти для украинских НПЗ, и это станет фактором сближения между странами?

— Станет ли Азербайджан главным поставщиком — зависит не только от желания двух стран, но и от технических возможностей уже имеющейся транспортной инфраструктуры. Этот вопрос надо анализировать отдельно, с цифрами. Но политических препятствий я не вижу. Тем более, что сегодня в Минске также заявили о готовности, начиная с конца года, использовать украинские порты для перевалки нефтепродуктов в Беларусь по маршруту, альтернативному российскому.

Это вполне может быть, в том числе и азербайджанская нефть. Но в любом случае этому должны будут предшествовать серьезные переговоры на уровне глав правительств и профильных ведомств и корпораций. А мы сейчас не знаем, кто будет руководить украинской энергетикой в новом правительстве. Его у нас формирует парламентская коалиция, а не президент. А значит- нужно дождаться итогов выборов — срочных или досрочных.

— Ожидают ли в Киеве снижения напряженности в отношениях Украины и России и в целом на постсоветском пространстве?

— Отношения с РФ — самый сложный блок вопросов, которые стоят перед новой властью. И вряд ли тут стоит ожидать каких -то быстрых сдвигов. Хотя предварительно обнародованные командой Зеленского инициативы по Донбассу вселяют осторожный оптимизм. В частности, Зеленскому по силам так переформатировать практически мертвый минский процесс, чтобы дело, наконец-то, сдвинулось с мертвой точки.

Главное, как по мне — это заявленная готовность отойти от прежней порочной практики серых схем и закулисных договорняков за спинами воюющих, которую практиковал Порошенко, и символом чего стала фигура лоббиста Виктора Медведчука. Если его выведут из минского процесса, как обещали, и заведут туда людей, для которых важен результат собственно переговоров о мире, а не создание под этой «крышей» каких-то собственных бизнес-схем по контрабандной торговле углем, то дело может сдвинуться.