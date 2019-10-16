Зеленский назвал условие для отвода сил Киевом в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет ждать семь дней тишины в Донбассе для отвода войск, соблюдение перемирия должна подтвердить Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Об этом сообщается на странице в фейсбуке Офиса президента Украины.

Ранее в Киеве заявили, что выполнят минские соглашения после отвода сил вдоль всей линии соприкосновения.

«Мы будем ожидать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать «да, семь дней не было выстрелов», — сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что режим тишины в Донбассе действует уже на протяжении двух дней.(Газета.ру)