Зеленский назвал условие для диалога с Россией

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал единственное необходимое условие, после выполнения которого может быть восстановлен диалог с Россией, передает РИА «Новости».

По его словам, нормализация отношений невозможна до возвращения арестованных в РФ украинских моряков.

Он добавил, что уведомил об этом лидера России Владимира Путина в ходе телефонного разговора.

Зеленский назвал свое требование адекватным, реальным и выполнимым.

Кроме того, он пояснил, что проблемы с обменом «всех на всех» связаны с несовпадением списков стран.

| 2019-07-18T10:08:00+00:00 18 июля 2019, 12:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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