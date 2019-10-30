Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе

Завершение конфликта в Донбассе возможно после прекращения горячей стадии, примирения людей и безопасной реинтеграции. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе.

«Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа», — утверждает он.

Первым этапом, по мнению главы государства, является «завершение горячей стадии и прекращение огня». При этом Зеленский выразил уверенность, что этого удастся достичь в ближайшее время. Вторым «неотъемлемым» этапом он назвал примирение людей, поиск консенсуса. «Третий этап — это безопасная реинтеграция», — добавил он. Президент подчеркнул, что все эти три этапа стране придется пройти совместно — государству и обществу.(ТАСС)

| 2019-10-30T13:18:28+00:00 30 октября 2019, 15:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss