Зеленский назвал три этапа, необходимых для завершения конфликта в Донбассе

Завершение конфликта в Донбассе возможно после прекращения горячей стадии, примирения людей и безопасной реинтеграции. Об этом в среду заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Форума единства в Мариуполе.

«Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа», — утверждает он.

Первым этапом, по мнению главы государства, является «завершение горячей стадии и прекращение огня». При этом Зеленский выразил уверенность, что этого удастся достичь в ближайшее время. Вторым «неотъемлемым» этапом он назвал примирение людей, поиск консенсуса. «Третий этап — это безопасная реинтеграция», — добавил он. Президент подчеркнул, что все эти три этапа стране придется пройти совместно — государству и обществу.(ТАСС)