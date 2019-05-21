Зеленский назвал главную причину по которой распустил Раду

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главным аргументом для роспуска Верховной рады очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.

Об этом он заявил на встрече во вторник с руководством Рады и лидерами парламентских фракций по вопросу о досрочном прекращении полномочий украинского парламента восьмого созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

«Главным аргументом для роспуска Верховной рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту — 4%. Это оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска — с 2016 года не существовало коалиции», — цитирует заявление Зеленского сайт президента.

| 2019-05-21T15:59:35+00:00 21 мая 2019, 19:01|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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