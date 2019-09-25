Зеленский назвал человека, который может на него давить

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что давление на него может быть оказано исключительно со стороны его шестилетнего сына. Соответствующую позицию он высказал журналистам российских телеканалов, комментируя опубликованное 20 сентября изданием The Wall Street Journal информацию о факте давления на него американского лидера Дональда Трампа во время телефонного разговора, состоявшегося 25 июля.

«На меня никто не может давить, потому что я президент независимой страны, на меня давить может только мой сын, которому шесть лет», — сказал он.

На минувшей неделе стало известно о новом расследовании, которое ведется в США против Дональда Трампа, которого подозревают в том, что тот во время телефонного разговора требовал от Зеленского под угрозой прекращения военной помощи Украине начать уголовное расследование против своего главного конкурента на предстоящих в США в 2020 году президентских выборах Джо Байдена и его сына Хантера, который вел дела с одной из украинских компаний. Во вторник также стало известно о том, что в Конгрессе США инициирована процедура импичмента Трампа.

Дональд Трамп во вторник допустил, что Белый дом обнародует неотредактированную полную стенограмму его июльского его беседы с Зеленским. Украинское правительство, в свою очередь, дало свое разрешение на публикацию полной стенограммы разговора лидеров двух стран.(ТАСС)