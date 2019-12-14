Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового главу информационной безопасности в Службе безопасности Украины. Им стал Алексей Корнейчук.

С августа 2019 года пост начальника Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности занимал Николай Кулешов, который был уволен в декабре по собственному желанию. Об этом говорится на сайте  президента Украины.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в июле этого года президент Украины Владимир Зеленский назначил Донецкой области нового губернатора, Павла Кириленко. Украинский президент  уволил Александра Куця с данной должности. Известно, что Кириленко долгое время он работал в прокуратуре, а с 2017 года был военным прокурором Ужгородского гарнизона Западного региона (kp.ru)

| 2019-12-14T21:36:45+00:00 14 декабря 2019, 21:36|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss