Зеленский назначил Кучму представителем Украины в контактной группе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму представителем Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе.

«5 июня будет очередная встреча контактной группы в Минске во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой со стороны Украины», — сообщил он на брифинге в Киеве.

Зеленский сообщил, что провел встречи с зарубежными партнерами по урегулированию в Донбассе. «Я встречался с партнерами из США и Европейского союза, мы обсуждали вопрос прекращения огня. У нас есть общая позиция по нормандскому формату и разблокированию минского процесса», — сказал президент. «У нас есть действительно конкретные предложения и новые решения по Донбассу, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не будет», — подчеркнул он.

Кучма, который ушел в отставку с должности представителя Киева в контактной группе осенью 2018 года, сказал, что не мог не согласиться на предложение Зеленского. «Я привык принимать решения, выполнять их и отвечать за них. Сегодняшняя встреча с президентом Украины показывает, что у меня есть такая возможность сделать свой вклад», — сказал он. В то же время он предупредил, что не хочет играть роль «свадебного генерала».