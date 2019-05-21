Зеленский назначил бизнес-партнера первым помощником

Президент Украины Владимир Зеленский назначил первым помощником своего бизнес-партнера Сергея Шефира. Указ об этом опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Шефира Сергея Нахмановича первым помощником президента Украины», — говорится в указе.

Сергей Шефир является сооснователями «Студии Квартал 95» и ближайшим партнером семьи Зеленских. Они контролируют 10 компаний, входящих в бизнес-конгломерат. В интервью изданию «The Бабель» Шефир заявлял, что Зеленский оставил свою долю в бизнесе на время президентства ему или его брату Борису, однако точную информацию назвать затруднился.

Ранее Зеленский назначил главой администрации президента юриста Андрея Богдана, которого называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского. По данным журналистов программы «Схемы», Богдан попадает под ограничения украинского люстрационного закона и теоретически не может занимать государственные должности.