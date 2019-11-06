Зеленский намерен созвать заседание СНБО Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намерен созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) для решения проблем в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) страны.

Ранее Зеленский заявил, что проинспектировал два завода в Харькове, которые входят в структуру госконцерна «Укроборонпром», и в шоке от проблем в секторе.

«Я бы призвал созвать вообще СНБО по финансовому оздоровлению сектора ОПК, чтобы подошли комплексно, в том числе, к списанию долгов», — предложил гендиректор «Укроборонпрома» Айварас Абромавичус во время совещания в Харькове. Трансляцию вели украинские телеканалы.