Зеленский намерен добиться вступления Украины в НАТО

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае переизбрания намерен продолжить курс на вступление государства в НАТО и Евросоюз. Как передает Газета.Ru, об этом он сообщил в эфире телеканала «Украина», цитаты приводит ТАСС.

По словам Зеленского, никто не собирается менять курс, который выбрала страна.

«Я за НАТО. Но для того, чтобы вступить, мы должны людям объяснить, что это безопасность страны», — отметил Зеленский.

Он добавил, что западные регионы уже определились с вектором будущего развития Украины, теперь необходимо «достучаться» до людей, живущих на востоке страны.