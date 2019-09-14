Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс Украины

Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на новый избирательный кодекс, который был принят Верховной радой в июле. Как следует из карточки на сайте парламента, 13 сентября он вернул документ со своими предложениями, сообщает kommersant.ru.

По мнению господина Зеленского, принятый кодекс содержит положения, которые «не соответствуют конституции» и не регламентируют должным образом организацию избирательного процесса. С одной стороны, документ отменяет одномандатные округа и вводит голосование по открытым региональным спискам. С другой — можно говорить о «фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками», считает президент Украины.

Напомним, по новому закону украинских депутатов должны были избирать по открытым партийным спискам. Проходной барьер — 5%. Кодекс должен был вступить в силу в 2023 году. Отмена одномандатных округов была одним из пунктов политической реформы Владимира Зеленского. Политик, однако, намерен добиться того, чтобы в кодекс внесли поправки о люстрации чиновников.