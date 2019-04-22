Зеленский набирает 73,18% голосов после обработки 90,25% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 90,25% протоколов, передает РИА Новости.
Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.
Кроме того, согласно данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Во Львовской области украинского президента поддерживают 63,12% избирателей, Зеленского — 34,13%.
Второй тур выборов прошел в воскресенье. В МВД и ЦИК Украины сообщили, что пока не зафиксировали массовых нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.
| 2019-04-22T09:48:01+00:00 22 апреля 2019, 13:34|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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