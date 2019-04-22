Зеленский набирает 73,18% голосов после обработки 90,25% протоколов

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует на выборах с 73,18% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,49% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 90,25% протоколов, передает РИА Новости.

Этот результат можно назвать прецедентом в истории Украины: еще ни один президент не получал такой кредит доверия со стороны граждан.

Кроме того, согласно данным ЦИК, Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской. Во Львовской области украинского президента поддерживают 63,12% избирателей, Зеленского — 34,13%.