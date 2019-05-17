Зеленский может распустить Раду

Представитель президента Украины Петра Порошенко в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что новоизбранный президент Владимир Зеленский может распустить украинский парламент после выхода фракции «Народный фронт» из коалиции, сообщает РИА Новости.

В пятницу фракция «Народный фронт» объявила о выходе из коалиции в Раде, таким образом заблокировав досрочный роспуск парламента. Спикер Рады Андрей Парубий в связи с этим объявил о прекращении существования парламентской коалиции.

«Означает ли это, что президент Зеленский может все равно распустить парламент? Да, означает», — заявила Луценко журналистам в пятницу, трансляцию вел телеканал «Прямой».