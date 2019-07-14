Зеленский искупался в красных плавках и восхитил украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу. Видео опубликовано на официальной странице администрации главы в Facebook.

На кадрах Зеленский спускается в море вместе с главой президентского офиса Андреем Богданом и другими членами команды. Глава государства купался в красных плавках. Один из прохожих поблагодарил политика и сказал: «Дожили до светлого дня. Президента видим!».

В комментариях украинцы восхитились поступком Зеленского. «Аж сердце радуется, что у нас наконец появился нормальный президент. Спасибо вам, Владимир!» — написала одна из пользовательниц. Люди отмечали, что отдыхающих не разгоняли специально перед визитом президента, и Зеленский купался вместе с ними.

В июне украинский президент пробежался под струями фонтана во время визита в Мариуполь. Он выступал на Театральной площади города по случаю пятой годовщины освобождения Мариуполя от «незаконных вооруженных формирований» (речь, вероятно, идет о самопровозглашенных республиках Донбасса — прим. «Ленты.ру»).

| 2019-07-14T08:06:33+00:00 14 июля 2019, 09:32|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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