Зеленский и Тимошенко лидируют в парламентском рейтинге на Украине

Партии «Слуга народа» шоумена Владимира Зеленского и «Батькивщина» Юлии Тимошенко лидируют в парламентском рейтинге на Украине, «Оппозиционная платформа – за жизнь» Юрия Бойко занимает третье место, свидетельствуют данные исследования Центра социальных исследований «София».

«Если бы на момент опроса проходили парламентские выборы, то среди респондентов, которые будут участвовать в выборах и намерены проголосовать, партия «Слуга народа» заняла первое место и набрала 19,2% голосов респондентов, «Батькивщина» на втором месте — 13,9%, третье место (занимает) «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 10,9%», — свидетельствуют данные исследования, опубликованные в четверг на сайте центра.

Партия действующего президента Украины «Блок Перта Порошенко» набрала 10,3%, «Гражданская позиция» экс-министра обороны Анатолия Гриценко — 6,8%, «Радикальная партия» Олега Ляшко – 4,4%, «Оппозиционный блок» депутата Верховной рады Александра Вилкула – 2,6%. Другие партии не смогли преодолеть двухпроцентный барьер.