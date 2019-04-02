Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины

Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур выборов. Это следует из результатов обработки свыше 97% протоколов, передает РИА Новости.
На данный момент у Зеленского – 30,26% голосов, у Порошенко – 15,92%, у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко – 13,38% . Это значит, что даже после обработки 100% протоколов ситуация не изменится.
Что лидирует Зеленский, стало понятно сразу после закрытия участков, основная интрига заключалась в том, кто займет второе место. Порошенко и Тимошенко шли практически рядом, однако в результате во второй тур вышел все-таки действующий президент.
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй пройдет 21 апреля.