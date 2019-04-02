Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов президента Украины

Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко гарантированно проходят во второй тур выборов. Это следует из результатов обработки свыше 97% протоколов, передает РИА Новости.
На данный момент у Зеленского – 30,26% голосов, у Порошенко – 15,92%, у лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко – 13,38% . Это значит, что даже после обработки 100% протоколов ситуация не изменится.
Что лидирует Зеленский, стало понятно сразу после закрытия участков, основная интрига заключалась в том, кто займет второе место. Порошенко и Тимошенко шли практически рядом, однако в результате во второй тур вышел все-таки действующий президент.
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта. Второй пройдет 21 апреля.
| 2019-04-02T10:37:18+00:00 2 апреля 2019, 12:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss