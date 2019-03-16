Зеленский и команда сообщили причины блокировки канала на YouTube

Причиной блокировки канала шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на видеохостинге YouTube стали массовые жалобы. Об этом сообщила Команда Зеленского в Facebook со ссылкой на официальный ответ видеоплатформы.

«Наконец, мы получили официальный ответ от YouTube почему наш канал был заблокирован. Причина никого не удивила — массовые жалобы ботов», — говорится в сообщении.

Канал Зеленского на YouTube был заблокирован в четверг и восстановлен в тот же день. Тогда в штабе кандидата в президенты сообщили, что за время предвыборной кампании попытки «заблокировать, прослушать и запретить» страницы Зеленского в социальных сетях происходят очень часто. Ранее шоумен также заявлял о прослушивании его офиса, и подготовке нескольких уголовных дел в отношении него и его студии «Квартал 95».