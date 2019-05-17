Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза, передает РИА Новости.

Верховная рада в четверг назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая.

«Дорогие украинцы! Я очень хотел бы принести президентскую присягу перед вами, глядя народу в глаза. Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной рады, перед депутатами», — написал в пятницу Зеленский на странице в Facebook.

Также он пригласил всех желающих в Мариинский парк в Киеве, откуда он пойдет на инаугурацию в Раду.

«Там же (в парке — ред.) на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом», — добавил Зеленский.

ЦИК Украины 30 апреля официально признал Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко — 24,45%.