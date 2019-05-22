Зеленский хочет перекроить количественный состав парламента

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслан Стефанчук считает, что стоит пересмотреть количество депутатов в украинском парламенте.

«Сегодня обсуждают количество депутатов, 450 — это много или мало. Есть европейские нормы представительства. Когда нас было 52 млн, то было достаточно, а когда мы после переписи населения увидим, что нас 30 млн, то для чего нам 450 депутатов? Тогда мы можем говорить, что нормы представления нарушены и количество народных депутатов надо пересмотреть», — рассказал он в интервью украинскому изданию «Левый берег», опубликованном в среду.

В минувший вторник, 21 мая, Зеленский издал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначении внеочередных выборов в парламент 21 июля.

В настоящее время, согласно законодательству, парламент Украины состоит из 450 депутатов. В течение одного месяца со дня первого заседания Рада формирует коалицию депутатских фракций, в состав которой входят большинство народных депутатов (не менее 226). Коалиция вносит предложения президенту по кандидатурам премьер-министра и членов правительства.