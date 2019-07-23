Зеленский хочет объединить три министерства

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал идею объединения трех министерств. Об этом сообщает «Украинская правда».

Украинский глава заявил, что поддерживает эту идею.

Отмечается, что речь идет о министертсвах культуры, информационной политики и молодёжи и спорта.

Президент Украины также рассказал о том, что у его команды есть свое видение реализации объединения.

Зеленский добавил, что структура объединения появится после формирования нового правительства.

Ранее сообщалось, что свадебный фотограф Зеленского побеждает на выборах в Раду.

| 2019-07-23T22:42:52+00:00 24 июля 2019, 03:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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