Зеленский готов к переговорам с Путиным

Он также сообщил, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным. «Жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда», — сказал Зеленский.

Он также считает, что нужно как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе. «Для первого этапа — это прекращение огня на востоке. Мы не можем позволить долгий процесс, потому что каждый день мы начинаем утро (с новостей о том – ред.), сколько наших ребят погибло на востоке», — добавил кандидат.