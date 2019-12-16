Зеленский едет в Азербайджан

Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря совершит официальный визит в Азербайджан, об этом говорится в сообщении на официальном сайте главы украинского государства.

В ходе визита ожидаются встречи украинского лидера с президентом АР Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым. Также запланировано подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между двумя странами в приоритетных сферах.

Кроме этого, главы Азербайджана и Украины примут участие в работе украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В рамках визита в Баку Зеленский также проведет встречи с представителями украинской общины Азербайджана.