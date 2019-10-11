Зейнал Нагдалиев: Президент поручил нам, чтобы выборы прошли прозрачно

«Списки избирателей должны готовиться правильно, чтобы никто не сказал, что его имени нет в списке. Если нет, нужно сразу же добавить. К процессу следует относиться ответственно».

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев сказал на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

По его словам, президент Ильхам Алиев на всех международных мероприятиях заявляет, что выборы в стране проходят прозрачно, и никто в этом не сомневается, не может бросить на это тень: «Президент поручил нам, чтобы выборы прошли прозрачно. У нас достаточно опыта в этом направлении. Особое внимание уделяется устранению недостатков».