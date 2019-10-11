Зейнал Нагдалиев: Президент поручил нам, чтобы выборы прошли прозрачно

«Списки избирателей должны готовиться правильно, чтобы никто не сказал, что его имени нет в списке. Если нет, нужно сразу же добавить. К процессу следует относиться ответственно».

Как сообщает Report, об этом помощник президента Азербайджана по территориально-организационным вопросам Зейнал Нагдалиев сказал на семинаре-совещании для председателей окружных избирательных комиссий.

По его словам, президент Ильхам Алиев на всех международных мероприятиях заявляет, что выборы в стране проходят прозрачно, и никто в этом не сомневается, не может бросить на это тень: «Президент поручил нам, чтобы выборы прошли прозрачно. У нас достаточно опыта в этом направлении. Особое внимание уделяется устранению недостатков».

| 2019-10-11T14:59:54+00:00 11 октября 2019, 16:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss