Зеедорф поддержал Зидана

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кларенс Зеедорф высказал свое мнение по поводу работы Зинедина Зидана на посту главного тренера испанского клуба.

«Вполне понятно, почему «Реал» решил назначить Зидана. Это новый вызов, новый день. У него хорошая гармония с игроками. Нынешний сезон, который стал для клуба непростым, еще не окончен. Это время можно использовать, чтобы изменить настрой, создать голод и поставить новые цели. Очевидно, что «Реал» хочет выиграть Лигу чемпионов и стать чемпионом Испании», — заявил Зеедорф Goal.

После 32-го тура Примеры «Реал» идет третьим, уступая «Барселоне» и «Атлетико».