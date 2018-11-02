«Здоровый» общепит или как покушать и не отравиться

Вдохновившись решительными действиями Минэкологии против дыма и запахов, распространяемых местным общепитом, «Зеркало» решило выяснить, а как обстоит дело со здоровьем персонала наших кафе и ресторанов. А если точнее с контролем над ним…

Кто-то осуществляет контроль за состоянием здоровья персонала предприятий общепита?

Как заявил # руководитель Центра национальной кулинарии Таир Амирасланов, в СССР контроль за состоянием здоровья персонала осуществлялся санитарно – эпидемиологическими станциями. «Тогда проверки персонала проводились ежегодно. Но я не знаю, какое ведомство сегодня проводит проверки на объектах общепита», — ответил Таир Амирасланов.

По словам директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения Имрана Абдуллаева, до 2017 года контроль за состоянием здоровья персонала предприятий общепита осуществлялся центром гигиены и эпидемиологии. «После создания Агентства продовольственной безопасности, контролем за состоянием здоровья персонала предприятий общепита должна заниматься данная структура», — сказал # Имран Абдуллаев.

Директор центра также добавил, что после введения президентом Азербайджана в 2015 году моратория на проведение проверок предпринимателей, центр осуществлял проверки на предприятиях общепита только в случае поступления жалобы и при наличии разрешения со стороны Министерства экономики.

«Мораторий, введенный в 2015 году, запрещал проведение финансовых и хозяйственных проверок и не имел никакого отношения к контролю за здоровьем персонала предприятий общепита», — так прокомментировал высказывания директора Республиканского центра гигиены и эпидемиологии правовед Азер Гулиев.

Кстати, 31 октября глава Агентства продовольственной безопасности Гошгар Тахмезли заявил, что руководимое им ведомство собирается начать мониторинг предприятий общепита и будет осуществлять контроль за состоянием здоровья персонала этих предприятий.

P.S. Все мы бываем в ресторанах: кто-то чаще, кто-то реже. Но на свадьбы ходят все. Не пойти нельзя, особенно, если это родственник. Обида на всю жизнь. А наши свадьбы – это столы, заваленные едой, громкая музыка и непрофессиональные официанты. При этом они еще и благоухают, нет-нет не одеколоном, пусть даже дешевым, все намного хуже… Многих из них приглашают только в дни свадеб, и в основном, это случайные люди. При этом медкарту у них не спрашивают, даже не объясняют, как должен выглядеть и пахнуть обслуживающий персонал. А представляете, что на кухнях творится? …

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