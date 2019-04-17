Здоровое питании оказалось мифом

Журналист австрийского издания Der Standard Гюнтер Брандшеттер опроверг утверждения, что здоровое питание влияет на продолжительность жизни, спасает от инфаркта и рака, информирует iz.ru.

В статье рассказывается о научном исследовании «Инициатива во имя здоровья женщины», где в течение восьми лет ученые наблюдали за двумя группами женщин, у которых было разное питание.

Так, контрольная первая группа ела овощи, фрукты, а также пищу с низким содержанием жиров и большим содержанием клетчатки, вторая же группа не меняла своих предпочтений в еде.

«Эффект оказался нулевым, контрольная и интервенционная группы не отличались в итоге ни по одному из критериев», — указывает журналист.

По его словам, никакого эффекта не оказала и средиземноморская диета, которая подразумевает большое содержание овощей, рыбы и оливкового масла.

«В контрольной группе диабетом второго типа заболели 8,8% человек, в группе, в питании которой акцент делался на оливковом масле, таковых было 6,9%. Абсолютное снижение риска возникновения диабета составило таким образом 1,9% и оказалось крайне незначительным», — отметил Брандшеттер.

Однако он указал, что нельзя полностью пренебрегать своим питанием. По его словам, чрезмерно употребление сахара ведет к развитию диабета, транс-жиры повышают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, а из-за употребления колбас незначительно возрастает вероятность возникновения рака кишечника.