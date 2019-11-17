Здесь вам не СССР или почему жители общежития рискуют жизнью

12 ноября 2019 года Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщил об обвале кровли в общежитии, расположенном по адресу Наримановский район, улица Назима Гаджиева 6.

Согласно информации, в общежитии проживают вынужденные переселенцы из Джабраильского, Зангиланского и Лачинского районов. «Учитывая аварийность здания, решено временно разместить жильцов общежития в различных поселках республики, отведенных для чрезвычайных случаев. Акт об аварийности здания был представлен в ответственные структуры» — говорилось в сообщении Государственного комитета.

Как сообщил # первый заместитель главы исполнительной власти Наримановского района Шахмар Ибадов, здание общежития по улице Назима Гаджиева 6 было признано аварийным еще в ноябре 2016 года на основании акта, выданного Министерством по чрезвычайным ситуациям.

По словам Ибадова, в общежитии проживают всего 18 семей вынужденных переселенцев: «Кроме них в этом здании живет еще 105 человек, которых никуда не переселили».

На вопрос «почему?» Шахмар Ибадов ответил, что окончательное решение о судьбе общежития может принять лишь Кабинет министров.

Нам удалось связаться с проживающим в этом общежитии Фаризом Мухтаровым.

По словам Мухтарова, на последнем этаже рухнула кровля. «Начались дожди, и через трещины на потолке сверху течет вода аж до первого этажа. Здание очень старое, здесь невозможно жить. Но нас никто не собирается переселять. Решение Госкомитета о размещении жильцов в поселках, отведенных для чрезвычайных случаев, касается только вынужденных переселенцев», — сказал Фариз Мухтаров.

Как заявили # в министерстве по чрезвычайным ситуациям, после того как здание было признано аварийным, немедленно должны быть выселены все проживающие там лица.

«Во времена СССР в каждом районе имелись резервные дома, в которые переселяли жителей из зданий, пострадавших в результате стихийных бедствий или же пожаров. Но сегодня в Азербайджане нет таких зданий. Поэтому люди продолжают жить в аварийных зданиях с риском для жизни», — сказал представитель МЧС.