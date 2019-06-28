Здание, где расположен «Salaam Cinema Baku» будет присвоен статус исторического памятника

Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана направил в министерство культуры отзыв о внесении в список охраняемых государством исторических памятников здания, где расположен кинотеатр «Salaam Cinema Baku».

Об этом Report сообщила завотделом по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Рахиба Алиева.

«Сотрудниками отдела по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Института архитектуры и искусства была создана экспертная группа и осмотрено здание, где расположен кинотеатр «Salaam Cinema Baku». Присвоение тому зданию статуса исторического памятника нашло свое подтверждение. В ближайшие дни отзыв будет представлен министерством культуры в Кабинет министров», — сказала она.