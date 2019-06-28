Здание, где расположен «Salaam Cinema Baku» будет присвоен статус исторического памятника

Институт архитектуры и искусства Национальной академии наук Азербайджана направил в министерство культуры отзыв о внесении в список охраняемых государством исторических памятников здания, где расположен кинотеатр «Salaam Cinema Baku».

Об этом Report сообщила завотделом по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Рахиба Алиева.

«Сотрудниками отдела по охране и проблемам восстановления памятников архитектуры Института архитектуры и искусства была создана экспертная группа и осмотрено здание, где расположен кинотеатр «Salaam Cinema Baku». Присвоение тому зданию статуса исторического памятника нашло свое подтверждение. В ближайшие дни отзыв будет представлен министерством культуры в Кабинет министров», — сказала она.

| 2019-06-28T19:09:13+00:00 28 июня 2019, 21:19|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss