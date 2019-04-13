Зажжен факел Европейского юношеского олимпийского фестиваля Баку 2019

Сегодня в столице Италии Роме состоялась церемония зажжения и передачи факела Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет 20-28 июля в Баку, Азербайджану, а также передачи символа фестиваля оливкового дерева.

Как передает Report, Азербайджан представляли вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев и другие официальные лица.

Далее состоялась церемония официального открытия. Выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

В продолжении программы азербайджанской стороне был передан символ фестиваля – оливковое дерево.

Напомним, что до старта фестиваля осталось ровно 100 дней.