Зажжен факел Европейского юношеского олимпийского фестиваля Баку 2019

Сегодня в столице Италии Роме состоялась церемония зажжения и передачи факела Европейского юношеского олимпийского фестиваля, который пройдет 20-28 июля в Баку, Азербайджану, а также передачи символа фестиваля оливкового дерева.

Как передает Report, Азербайджан представляли вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, заместитель генерального секретаря НОК Азер Алиев и другие официальные лица.

Далее состоялась церемония официального открытия. Выступил министр молодежи и спорта Азад Рагимов.

В продолжении программы азербайджанской стороне был передан символ фестиваля – оливковое дерево.

Напомним, что до старта фестиваля осталось ровно 100 дней.

| 2019-04-12T23:27:41+00:00 13 апреля 2019, 08:14|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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