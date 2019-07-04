Заявления пресс-секретаря Зеленского вызвали вопросы у ГПУ

Генеральная прокуратура Украины запросила в офисе президента Владимира Зеленского подтверждение или опровержение заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе.

Ранее издание theБабель сообщило, что Мендель вызывают на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе. По данным Генпрокуратуры Украины, пресс-секретарь Зеленского отказалась отвечать на вопросы следователя и указать источник заявленной информации. Сам же допрос она назвала политизированным. В ведомстве отметили, что Мендель не задавали вопросы о ее личной жизни.

«Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от офиса президента Украины относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь, подлежащего дальнейшей процессуальной проверке», — сообщается на странице Генпрокуратуры в Facebook.