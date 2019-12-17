Заявления Моралеса могут вызвать кризис между Боливией и Аргентиной

Правительство Боливии подаст в международные организации жалобу на Буэнос-Айрес из-за того, что экс-президент Боливии Эво Моралес, получивший убежище в Аргентине, выступает с политическими заявлениями. Об этом сообщил в понедельник министр при президенте Боливии Йерко Нуньес.

«Аргентина заинтересована в покровительстве экс-президенту Моралесу, но мы подадим жалобу в соответствующие международные инстанции», — заявил Нуньес на пресс-конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV.

По мнению Нуньеса, Аргентина «нарушает международные соглашения о предоставлении убежища». Как считают власти Боливии, Моралес не имеет права заниматься политической деятельностью и делать публичные заявление о ситуации в стране. «Существуют международные соглашения, страны не могут допускать, чтобы кто-то снова подстрекал к мятежу [с их территории]», — добавил министр. (ТАСС)

| 2019-12-17T00:02:36+00:00 17 декабря 2019, 09:18|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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