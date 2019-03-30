Заявление МИД в связи с Днем геноцида азербайджанцев

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 31 марта — Днем геноцида азербайджанцев.

В заявлении говорится:

«31 марта — в День геноцида азербайджанцев — в Азербайджанской Республике чтят память жертв кровавой резни, совершенной армянскими националистами в 1918 году в отношении азербайджанцев.

Мартовские погромы 1918 года были заранее спланированной, жестокой и целенаправленной политикой армянских националистов, основанной на расовой дискриминации и этнической чистке в отношении азербайджанцев.

С конца 1980-х годов Армения, начав войну против Азербайджана и оккупировав территории страны, осуществив политику этнической чистки в отношении более миллиона азербайджанцев, включая многочисленные военные преступления, преступления против человечества, а также Ходжалинский геноцид в феврале 1992 года, совершив акты геноцида, продолжает политику, которая напоминает мартовский погром.

Чтя память жертв мартовского погрома, мы решительно осуждаем совершенный Арменией в отношении Азербайджана геноцид, ее преступления против человечества, продолжающуюся целенаправленную политику, основанную на расовой дискриминации и этнической чистке, и еще раз подчеркиваем, что важно положить конец безнаказанности Армении для предотвращения подобных бесчеловечных преступлений».