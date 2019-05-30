Заявление МИД о гибели офицера на фронте

Кровавый инцидент, совершенный ВС Армении в ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион носит провокационный характер, РИА Новости.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана в связи с гибелью офицера азербайджанской армии на линии фронта.

«Сегодня режим прекращения огня был грубо нарушен армянскими войсками на агдамском направлении линии соприкосновения вооруженных сил Армении и Азербайджана, в результате чего азербайджанский военнослужащий погиб выстрелом снайпера.

Следует особо отметить, что кровавый инцидент, совершенный со стороны ВС Армении в ходе визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион носит провокационный характер и нацелен на нарушение переговоров по урегулированию конфликта», — отмечается в заявлении.

МИД отмечает, что заявления руководства Армении относительно создания мирных условий для урегулирования конфликта не подкрепляются реальными и практическими шагами, напротив, указанный кровавый инцидент, открыто демонстрирующий стремление Армении провокационными действиями нарушить мирные переговоры, абсолютно неприемлем и наносит удар переговорному процессу:

«Ответственность за кровавое преступление и возможные негативные последствия полностью лежит на Армении».