Заявление Гражданской Платформы мира между Азербайджаном и Арменией

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян в ходе визита в Москву заявила об инициированной ею кампании «Женщины во имя мира». Гражданская Платформа мира между Арменией и Азербайджаном, целью которой является организация общественной поддержки мирного урегулирования армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта и обеспечение стойкого примирения между двумя народами, высоко оценивает роль женщин в процессе урегулирования Нагорно-карабахского конфликта и установления прочного мира, считает ее важной для гарантии безопасности, скорейшего восстановления и примирения и призывает обеспечить самое активное участие женщин на всех этапах предотвращения, регулирования, разрешения вооруженных конфликтов и постконфликтного миростроительства.

Любая миротворческая инициатива способствует высоким гуманитарным целям – это прекращение боевых действий, сохранение жизней, обеспечение территориальной целостности, возвращение беженцев и вынужденных переселенцев в места прежнего проживания, обеспечение их безопасности и условий нормального проживания. Мы воспринимаем установление прочного и справедливого мира как аксиому стабильности всего Южнокавказского региона, и, в этой связи, поддерживаем все инициативы,направленные на мирное урегулирование Нагорно-карабахского конфликта.

Мы понимаем и разделяем боль и заботу госпожи Анны Акопян в отношении угроз нашим народам в связи с затянувшимся конфликтом,и призываем объединить усилия для восстановления мира и добрососедства между нашими народами!

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